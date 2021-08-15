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Engelliler Federasyonu başkanı Akdeniz

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Engelliler Federasyonu başkanı Akdeniz
Ruhsar Vudalı’nın istifa etmesinin ardından KKTC Engelliler Spor Federasyonu başkanlığına Ahmet Akdeniz’in atandı.
Spor Dairesi’nin bağlı olduğu Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; KKTC Engelliler Spor Federasyonu başkanlığına, uzun yıllar KKTC Engelliler Spor Federasyonu’na bağlı Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımında forma giyen ve kaptanlık yapan Ahmet Akdeniz, federasyonu daha ileriye taşımayı hedefleyecek.
 
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