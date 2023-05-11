Kickbokscular Cengiz Topel anısına dövüşecek

2023 Kickboks Ligi 2.Ayak Müsabakaları ve 2.Cengiz Topel Kickboks Şampiyonası, 14 Mayıs 2023, Pazar günü, Güzelyurt’da Dr.Fazıl Küçük Spor Salonu’nda yapılıyor.

2023 Kickboks Ligi 2.Ayak Müsabakaları ile birlikte bu yıl ikincisi düzenlenecek 2.Cengiz Topel Kickboks Şampiyonası da ayni gün yapılacak. Şampiyona Alt Minikler, Minikler, Yıldızlar, Gençler, Büyükler ve Veteranlar kategorisinde, Müzikli Form, Point Fighting ve Kick Light disiplinlerinde yapılacak müsabakalar saat 10.00’da başlayacak.

