Kızlarda 23 Nisan, erkeklerde Özgürlük İlkokulu şampiyon

Atletizm Küçükler Kıbrıs Birinciliği yapılan final yarışları ile tamamlanırken, kızlarda 23 Nisan İlkokulu, erkeklerde Güzelyurt Özgürlük İlkokulu şampiyon oldu

Milli Eğitim Bakanlığı’nın KKTC Atletizm Federasyonu işbirliğinde düzenlediği Şampiyon Melekler Atletizm Küçükler Kıbrıs Birinciliği yapılan son gün yarışları ile tamamlandı. Atatürk Stadı’nda iki gün süren yarışlar sonunda kızlarda 23 Nisan İlkokulu, erkeklerde Güzelyurt Özgürlük İlkokulu şampiyon oldu. Kızlarda ikinci Gönyeli İlkokulu gelirken, üçüncü Yakın Doğu İlkokulu ve dördüncü Levent Primary İlkokulu oldu.

Erkelerde Karaoğlanoğlu İlkokulu’nun ikinci geldiği yarışlar sonunda Levent Primary İlkokulu üçüncü, Yakın Doğu İlkokulu ise dördüncü olma başarısı gösterdi.

REKORLAR KIRILDI

Atletizm Küçükler Kıbrıs Birinciliğinde yeni rekorlar da kırıldı. Eymen Tak, Mahir Atamtürk, Hasan Koramaz, Altan Buluç ve Ergün Özkul’dan oluşan Özgürlük İlkokulu 5x60 metre takımı elde ettikleri 0:43.34’lük derece ile bu branşın yeni rekorunun sahibi oldu. Küçük erkekler 60 metre branşında Karaoğlanoğlu İlkokulu’ndan HadisonFunjieAchiriKengne 7.98’lik derecesi ile daha önce 8.71 ile Ali Rüzgar Akkaya’ya ait rekorun sahibi oldu. Kengne ayrıca daha önce Saffet Özmenek’e ait olan 4.79’luk uzun atlama rekorunu elde ettiği 5.29’lük derece ile kırma başarısı gösterdi. İlk dört içerisine girerek kupa ile ödüllendirilen okullar şöyle:



Küçük Kız Takım Sıralaması

1. 23 Nisan İlkokulu 328 Puan

2. Gönyeli İlkokulu 325 Puan

3. Yakın Doğu İlkokulu 311 Puan

4. Levent Primary İlkokulu 308 Puan



Küçük Erkek Takım Sıralaması

1. Güzelyurt Özgürlük İlkokulu 308 Puan

2. Karaoğlanoğlu İlkokulu 289 Puan

3. Levent Primary İlkokulu 288 Puan

4. Yakın Doğu İlkokulu 284 Puan

