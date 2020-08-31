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Kickboks Liginde şampiyonlar belirlendi

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2020 Kickboks Ligi 2.ayak müsabakaları ve 30 Ağustos Zafer Kupası,10 dernekten 70 sporcunun katılımı ileyapılırken, kategorilerde şampiyonlar belli oldu

Kickboks Liginde şampiyonlar belirlendi
2020 Kickboks Ligi (2.Ayak)Müsabakaları ve 30 Ağustos Zafer Kupası, 30 Ağustos Pazar günü, Lefkoşa’da Atatürk Spor Salonu’nda 10 dernekten 70 sporcunun katılımı ile yapıldı.
Dün yapılan tartı ve kura çekiminden sonra bu gün müsabakalar Minik, yıldız, genç ve büyükler kategorisinde, Müzikli Forum, Point Fighting ve KickLight disiplinlerinde yapıldı. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları ve kupaları Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan ve Lig Sponsoru Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Federasyon Başkanı Niyazi Demirel ve yönetim kurulu üyeleri ile derneklerin başkanları tarafından verildi.
Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun himayelerinde kıyasıya mücadelelerin yaşandığı müsabakalar sonunda 2020 Kickboks Ligi Minikler ve Büyükler Şampiyonu ve Zafer Kupası Şampiyonu Erdem Akademi Spor Derneği olurken, 2020 Kickboks Ligi Yıldızlar ve Gençler Şampiyonu Gazimağusa İhtisas Spor Derneği Şampiyon oldu. 30  Ağustos  Zafer  Kupası  Genel  Klasman  Şampiyonu  - Erdem  Akademi  Spor  Derneği oldu.
2020 Kickboks Liginde dereceye giren takımların listesi ve puan durumu ile Zafer Kupası Şampiyonu aşağıda görüldüğü gibidir;
2020 KİCKBOKS LİGİ TAKIM SIRALAMASI ve PUAN DURUMU
MİNİKLER KATEGORİSİNDE  1.  Ayak 2. Ayak Genel
     
 
1. Erdem Akademi Spor Derneği		      
2. Gazimağusa İhtisas Spor Derneği      
3. Şimşek Savunma Sanatları Derneği      
YILDIZLAR KATEGORİSİNDE 1.  Ayak 2. Ayak Genel
 
1. Gazimağusa İhtisas Spor Derneği		 36  puan 43 puan 79  puan
2. Erdem Akademi Spor Derneği 27  puan 33  puan 60  puan
3. CyprusBullandLion 18  puan 15  puan 33  puan
GENÇLER KATEGORİSİNDE 1.  Ayak 2.  Ayak Genel
1. Gazimağusa İhtisas Spor Derneği 24  puan 5  puan 29  puan
2. Erdem Akademi Spor Derneği 14  puan 10  puan 24  puan
9. Şimşek Savunma Sanatları Derneği 5  puan 7  puan 12  puan
3. Güzelyurt Savunma Sanatları Derneği 11  puan 0  puan 11  puan
BÜYÜKLER KATEGORİSİNDE 1.  Ayak 2.  Ayak Genel
1. Erdem Akademi Spor Derneği 19  puan 7  puan 26  puan
3. Güzelyurt Savunma Sanatları Derneği 10  puan 5  puan 15  puan
2. CyprusBullandLion 12  puan 0  puan 12  puan
 
 
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