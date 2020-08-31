Kickboks Liginde şampiyonlar belirlendi

2020 Kickboks Ligi 2.ayak müsabakaları ve 30 Ağustos Zafer Kupası,10 dernekten 70 sporcunun katılımı ileyapılırken, kategorilerde şampiyonlar belli oldu

2020 KİCKBOKS LİGİ TAKIM SIRALAMASI ve PUAN DURUMU MİNİKLER KATEGORİSİNDE 1. Ayak 2. Ayak Genel

1. Erdem Akademi Spor Derneği 2. Gazimağusa İhtisas Spor Derneği 3. Şimşek Savunma Sanatları Derneği YILDIZLAR KATEGORİSİNDE 1. Ayak 2. Ayak Genel

1. Gazimağusa İhtisas Spor Derneği 36 puan 43 puan 79 puan 2. Erdem Akademi Spor Derneği 27 puan 33 puan 60 puan 3. CyprusBullandLion 18 puan 15 puan 33 puan GENÇLER KATEGORİSİNDE 1. Ayak 2. Ayak Genel 1. Gazimağusa İhtisas Spor Derneği 24 puan 5 puan 29 puan 2. Erdem Akademi Spor Derneği 14 puan 10 puan 24 puan 9. Şimşek Savunma Sanatları Derneği 5 puan 7 puan 12 puan 3. Güzelyurt Savunma Sanatları Derneği 11 puan 0 puan 11 puan BÜYÜKLER KATEGORİSİNDE 1. Ayak 2. Ayak Genel 1. Erdem Akademi Spor Derneği 19 puan 7 puan 26 puan 3. Güzelyurt Savunma Sanatları Derneği 10 puan 5 puan 15 puan 2. CyprusBullandLion 12 puan 0 puan 12 puan

2020 Kickboks Ligi (2.Ayak)Müsabakaları ve 30 Ağustos Zafer Kupası, 30 Ağustos Pazar günü, Lefkoşa’da Atatürk Spor Salonu’nda 10 dernekten 70 sporcunun katılımı ile yapıldı.Dün yapılan tartı ve kura çekiminden sonra bu gün müsabakalar Minik, yıldız, genç ve büyükler kategorisinde, Müzikli Forum, Point Fighting ve KickLight disiplinlerinde yapıldı. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları ve kupaları Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan ve Lig Sponsoru Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Federasyon Başkanı Niyazi Demirel ve yönetim kurulu üyeleri ile derneklerin başkanları tarafından verildi.Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun himayelerinde kıyasıya mücadelelerin yaşandığı müsabakalar sonunda 2020 Kickboks Ligi Minikler ve Büyükler Şampiyonu ve Zafer Kupası Şampiyonu Erdem Akademi Spor Derneği olurken, 2020 Kickboks Ligi Yıldızlar ve Gençler Şampiyonu Gazimağusa İhtisas Spor Derneği Şampiyon oldu. 30 Ağustos Zafer Kupası Genel Klasman Şampiyonu - Erdem Akademi Spor Derneği oldu.2020 Kickboks Liginde dereceye giren takımların listesi ve puan durumu ile Zafer Kupası Şampiyonu aşağıda görüldüğü gibidir;