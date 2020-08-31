Kickboks Liginde şampiyonlar belirlendi

Dün yapılan tartı ve kura çekiminden sonra bu gün müsabakalar Minik, yıldız, genç ve büyükler kategorisinde, Müzikli Forum, Point Fighting ve KickLight disiplinlerinde yapıldı. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları ve kupaları Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan ve Lig Sponsoru Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Federasyon Başkanı Niyazi Demirel ve yönetim kurulu üyeleri ile derneklerin başkanları tarafından verildi.
Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun himayelerinde kıyasıya mücadelelerin yaşandığı müsabakalar sonunda 2020 Kickboks Ligi Minikler ve Büyükler Şampiyonu ve Zafer Kupası Şampiyonu Erdem Akademi Spor Derneği olurken, 2020 Kickboks Ligi Yıldızlar ve Gençler Şampiyonu Gazimağusa İhtisas Spor Derneği Şampiyon oldu. 30 Ağustos Zafer Kupası Genel Klasman Şampiyonu - Erdem Akademi Spor Derneği oldu.
2020 Kickboks Liginde dereceye giren takımların listesi ve puan durumu ile Zafer Kupası Şampiyonu aşağıda görüldüğü gibidir;
|2020 KİCKBOKS LİGİ TAKIM SIRALAMASI ve PUAN DURUMU
|MİNİKLER KATEGORİSİNDE
|1. Ayak
|2. Ayak
|Genel
|
1. Erdem Akademi Spor Derneği
|2. Gazimağusa İhtisas Spor Derneği
|3. Şimşek Savunma Sanatları Derneği
|YILDIZLAR KATEGORİSİNDE
|1. Ayak
|2. Ayak
|Genel
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1. Gazimağusa İhtisas Spor Derneği
|36 puan
|43 puan
|79 puan
|2. Erdem Akademi Spor Derneği
|27 puan
|33 puan
|60 puan
|3. CyprusBullandLion
|18 puan
|15 puan
|33 puan
|GENÇLER KATEGORİSİNDE
|1. Ayak
|2. Ayak
|Genel
|1. Gazimağusa İhtisas Spor Derneği
|24 puan
|5 puan
|29 puan
|2. Erdem Akademi Spor Derneği
|14 puan
|10 puan
|24 puan
|9. Şimşek Savunma Sanatları Derneği
|5 puan
|7 puan
|12 puan
|3. Güzelyurt Savunma Sanatları Derneği
|11 puan
|0 puan
|11 puan
|BÜYÜKLER KATEGORİSİNDE
|1. Ayak
|2. Ayak
|Genel
|1. Erdem Akademi Spor Derneği
|19 puan
|7 puan
|26 puan
|3. Güzelyurt Savunma Sanatları Derneği
|10 puan
|5 puan
|15 puan
|2. CyprusBullandLion
|12 puan
|0 puan
|12 puan