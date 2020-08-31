Türkiye Süper Ligi 11 Eylül'de başlıyor

Süper Lig'de ilk dört haftanının maç programı açıklandı. Yeni sezon 11 Eylül Cuma günü oynanacak Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçıyla başlayacak

Ligin ilk haftasındaki Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşması 13 Eylül Pazar günü, saat 20.00'de oynanacak.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak dev derbi, 27 Eylül Pazar günü 19:00'da başlayacak.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk 4 haftalık programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre ligde ilk maç Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe arasında 11 Eylül Cuma günü oynanacak.

TFF'den yapılan açıklamaya göre ligde ilk 4 haftanın programı şöyle: