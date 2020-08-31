Türkiye Süper Ligi 11 Eylül'de başlıyor

Ligin ilk haftasındaki Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşması 13 Eylül Pazar günü, saat 20.00'de oynanacak.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak dev derbi, 27 Eylül Pazar günü 19:00'da başlayacak.
Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk 4 haftalık programı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre ligde ilk maç Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe arasında 11 Eylül Cuma günü oynanacak.
TFF'den yapılan açıklamaya göre ligde ilk 4 haftanın programı şöyle: