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Türkiye Süper Ligi 11 Eylül'de başlıyor

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Süper Lig'de ilk dört haftanının maç programı açıklandı. Yeni sezon 11 Eylül Cuma günü oynanacak Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçıyla başlayacak

Türkiye Süper Ligi 11 Eylül'de başlıyor

Ligin ilk haftasındaki Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşması 13 Eylül Pazar günü, saat 20.00'de oynanacak. 

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak dev derbi, 27 Eylül Pazar günü 19:00'da başlayacak. 

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk 4 haftalık programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre ligde ilk maç Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe arasında 11 Eylül Cuma günü oynanacak.

TFF'den yapılan açıklamaya göre ligde ilk 4 haftanın programı şöyle:

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