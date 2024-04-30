Kıbrıslı Türk yüzücülerden Bulgaristan’da büyük başarı

Su Sporları Federasyonu'ndan verilen bilgiye göre, 26-28 Nisan’da Bulgaristan’ın Burgaz şehrinde düzenlenen “11th Swimming Talent Cup” şampiyonasında Özgül Çetin 400 metre serbest kategoride 4 dakika 41.04 saniye, 200 metre serbest kategoride 2 dakika 12.59 saniyeyle altın, 100 m serbest kategoride de 1 dakika 1.01 saniyeyle üçüncülük madalyası kazandı. Çetin ayrıca 100 metre ve 200 metre serbest kategorilerinde KKTC 17-18-19+ yaş uzun kulvar rekorlarını da kırdı.
Enes Kansız ise 200 metre kelebek kategorisinde 2 dakika 16.72 saniyeyle gümüş madalya sahibi oldu.
Yarışmaya 8 ülkeden yüzücüler katıldı.
Yapılan yarışlarda sporcuların aldığı dereceler şöyle:
Özgül Çetin / Tüfekçi Spor Kulübü
400 m serbest : 04:41.04 lük derecesi ile 1. oldu.
50 m serbest : 00:29.19 lük derecesi ile 8. oldu.
100 m serbest : Sabah senasında 01:01.46 lik derecesi ile KKTC 17-18-19 + yaş uzun kulvar rekoru kırdı ve finallere 1. olarak katılma hakkını kazandı.
Akşam seansında ise 01:01.01 lik derecesi ile KKTC 17-18-19+ yaş uzun kulvar rekoru kırdı ve yarışmayı 3. bitirerek madalya kazandı.
200 m serbest : Sabah seansında 02:12.16 lik derecesi ile KKTC 17-18-19+ yaş uzun kulvar rekoru kırdı ve finallere 1. olarak katılma hakkı kazandı.
Final müsabakalarında ise 02,12,59’luk derecesi ile 1. oldu.
Enes Kansız / Yakındoğu Spor Kulübü
100 m Kelebek : 01:00.49’lük derecesi ile yarışı 4. olarak tamamladı.
50 m Kelebek : 00:27.30’lük derecesi ile yarışı 6. olarak tamamladı.
200 m Kelebek : 02:16.72’lik derecesi ile 2. oldu.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.