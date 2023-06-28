Kıbrıslı Türk bisikletçi Ege Erülkü, Türkiye Milli Takımı'nda

Kıbrıslı Türk bisikletçi Ege Erülkü, Slovenya’da yapılacak olan Tour of Slovenia yarışına katılmak üzere Türkiye Milli Takımı'na katıldı

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Eskişehir Gençler Türkiye Şampiyonası yarışının tamamlandığı bildirildi.

Federasyondan yapılan açıklamada, ilk gün gerçekleşen zamana karşı yarışlarda Emre Kaplan’ın 13’üncü sırada, Enes Tekkanat’ın 14’üncü sırada ve Kerem Pekmez’in ise 34’üncü sırada tamamladığı belirtildi.

Açıklamada, “İkinci gün düzenlenen 100 kilometre yol yarışında sporcularınızın çok güzel bir mücadele sergiledi. Çok atağın olduğu fakat son 10 kilometrede kaçan iki sporcu sonuca ulaştı. Sprint finiş de Emre kaplan 5’inci sırada, Kerem Pekmez 34’üncü, Enes Tekkanat ise 42’nci sırada yer aldı.” denildi.

ELİT KADIN KATEGORİSİNDE RABİA KÜÇÜK'TEN BAŞARI

Elit kadın kategorisinde yarışan Rabia Küçük ise 13’üncü sırada yarışı tamamlayarak, takım klasmanında Türkiye ikinciliği aldığı belirtildi.



EGE ERÜLKÜ, TÜRKİYE MİLLİ TAKIMI'NDA

Ege Erülkü, 30 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan ve 4 etaptan oluşan Tour of Slovenia yarışına katılmak üzere 27 Haziran'da kafile ye katıldı.

Salih Yalızat ise Milli Takım Sportif Direktörü olarak kafilenin başında yer aldı.



KAPLAN, TÜRKİYE MİLLİ TAKIMI'NIN HAZIRLIK KAMPINA ÇAĞRILDI

Açıklamada, “Sporcularımızın göstermiş olduğu efor ve çabalarından dolayı hepsini tek tek tebrik ediyorum. Emre Kaplan'ın 2023 Veledrom Avrupa Şampiyonası’na katılacak olan Türkiye Milli Takımı’nın 2 Temmuz’da başlayacak olan hazırlık kampına çağrılması bizleri gururlandırdı” ifadeleri kullanıldı.