Ters şeride girerek kazaya neden oldu

İskele-Ercan anayolunda, ters şeride girilmesi sonucunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Sergei Vichurov (E-47) saat 12.30’da LY 957 plakalı salon araçla Ercan istikametinde seyir halindeyken yonca kavşağı yakınlarında ters şeride girerek, karşıdan gelen Cemal Uluçay (E-51) yönetimindeki SR 970 plakalı araçla yüz yüze çarpıştı.
Kaza sonucu yaralanan Uluçay, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Soruşturma devam ediyor.
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