Kaysu anısına düzenlenen müsabakalar tamamlandı

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Merhum İzzet Mustafa KaysuTaekwondo Karate Budo (Hyongpumse Kate ) Müsabakaları hafta sonu Girne Avrasya TaekWondo Merkezi’nde yapıldı.

İzzet Mustafa Kuysu anısına gerçekleştirilen yarışmada dereceye girenlere ödülleri Federasyon başkanı Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen, federasyon, bölge ve kulüp temsilcileri verirken, müsabakaları uluslararası kokartlı hakemlerimiz ve federasyon, bölge ile namzet hakemleri yönettiler.



BAYANLAR HYONG MÜSEBAKA SONUÇLARI:

1.KATAGORİ: 1.Defne Üresin Okçu 2.Dua Rızvan Zaman

2.KATAGORİ: 1.Rojin Özer 2.Zehra Bilge Bayram 3. Bingül Özfaik

3.KATAGORİ: 1.Elif Baştaş 2.Hatice Alyanak 3. Enise Püsküllü

4.KATAGORİ: 1.Şebnem Eryiğit 2.Spellena Gankama 3. Defne Karam

5.KATAGORİ 1.Zehra Naz Ağan 2.Deniz Sevinç 3. Gülşah Erfenike

6.KATAGORİ 1.Havin Yılmaz 2.Kura Bah 3. Wen LiZhang

7.KATAGORİ 1.Zeynep Keskin 2.Rabia Tarım

8.KATAGORİ 1.Elena Gordeev 2.Anna Tüysüz 3. Betül Peyravi



ERKEKLERHYONGMÜSEBAKA SONUÇLARI:

1.KATAGORİ: 1.Sam Noruzi 2.Timur Özfaik 3. Daniyelİyoğlu

2.KATAGORİ: 1.İzzet Tok 2. Abdullah baştaş 3. Fethi Özfaik

3.KATAGORİ: 1. Barış Erfenike 2.Oğulcan Doğan 3.Şakir Atınç Yağızsoy

4.KATAGORİ: 1.Öskay Özel Ramiz 2.Kürşat Bora 3.Mehmet Çulama

5.KATAGORİ: 1.Çetin Çiftsüren 2.Arda Akın Altuntas

6.KATAGORİ 1.Mohammed Y.Jollah2.Mubarak AbdurRahem

7.KATAGORİ 1. Kerim Karpuz 2.Reza Golmohammadzade

8.KATAGORİ 1.Dimitri Gordeev 2. Şakir Yağızsoy

