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THY Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor

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Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde 2022-2023 sezonu, yarın yapılacak maçlarla başlayacak

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THY Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor
Organizasyonda bu sezon Türkiye'yi son 2 sezonun şampiyonu Anadolu Efes ile 2017'de kupayı müzesine götüren Fenerbahçe Beko temsil edecek.
Anadolu Efes, Kupa 1'in ilk haftasında 7 Ekim Cuma günü Sırbistan temsilcisi Kızılyıldızmts'yi ağırlayacak. Fenerbahçe Beko ise yarın Almanya ekibi Bayern Münih'e konuk olacak.
18 TAKIM MÜCADELE EDECEK
THY Avrupa Ligi, üst üste 4. kez 18 takımla oynanacak.
Çift devreli lig usulüne göre düzenlenecek organizasyonda, 34 haftalık normal sezonu ilk 8'de tamamlayan takımlar, play-off oynama hakkı elde edecek. Play-off serisinde 3 galibiyete ulaşan ekipler, Dörtlü Final'e yükselecek.
Normal sezonu ilk dörtte bitiren takımlar, play-off aşamasında ev sahibi avantajını elde edecek. Lig sıralamasına göre play-off eşleşmeleri 1-8, 2-7, 3-6 ve 4-5 şeklinde olacak.
Organizasyonda normal sezon yarın başlayacak ve 14 Nisan 2022'de tamamlanacak. Play-off maçlarının tarihleri ile bu sezon Dörtlü Final'e ev sahipliği yapacak şehir, daha sonra belli olacak.
 
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