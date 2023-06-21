Kayra Atmaca, ülkesinde yarışacak

İsveç Kraliyet Bale Okulunda öğrenim gören Kayra Atmaca ülkesine tatile gelirken Altın Kurdele Ritmik Cimnastik ve Spor Derneği tarafından ilk kez düzenlenecek olan uluslararası 1. Golden Ribbon International Ryhtmic Gymnastics Tournament yarışmasına da katılacak

İsveç’te yaşayan İsveç Kraliyet Bale Okulunda öğrenim gören Kayra Atmaca ülkesine tatile gelirken, cimnastik çalışmalarına ara vermiyor.

Altın Kurdele Ritmik Cimnastik ve Spor Derneği tarafından ilk kez düzenlenecek olan uluslararası 1. Golden Ribbon International RyhtmicGymnasticsTournament yarışmasına da katılacak olan Kayra Atmaca, ilk antrenmanını yaptı. Organizasyonu düzenleyen Altın Kurdele Ritmik Cimnastik ve Spor Derneği ile antrenmanını yapan Kayra’nın İsveç’te ritmik cimnastik alanında dereceleri bulunuyor.

Kıbrıs’ta olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Karya Atmaca, kendi ülkesinde böyle bir yarışmaya katılmaktan dolayı da çok mutlu olduğunu belirtti.

1.Golden Ribbon International Ryhtmic Gymnastics Tournament yarışması Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonunda 23 Haziran Cuma günü saat 11:00’de başlayacak. 3 gün sürecek olan yarışma, Pazar günü saat 16:00’da yapılacak gala organizasyonu ile sona erecek.



