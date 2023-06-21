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Cimnastikçiler, Sivil Savunma gecesine renk kattılar

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Cimnastikçiler, Sivil Savunma gecesine renk kattılar
KKTC Cimnastik Federasyonu cimnastikçileri, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığının Lefke’de düzenlenen terhis töreninde gösteri yaptılar.
Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığının Lefke’de düzenlenen terhis töreninde Güzelyurt bölgesinde faaliyetlerini sürdüren SESDER Cimnastik Kulübü ve Lefkoşa Cimnastik Kulübü sporcuları muhteşem gösterilere imza attılar.
Yoğun katılımın olduğu gecede, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı tarafından KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu’na plâket takdim edildi.
 
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