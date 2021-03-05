Gençler Birliği’nden tesis girişimi

Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü, festival alanındaki alana,sportif faaliyetler için kullanılacak 12 daireden oluşan projesini Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek’e anlattı

Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü tesisleşmeye yönelik olarak ilk adımları atmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Spor Dairesi’ne ait olan festival alanındaki yerin kullanımı 1984 yılında bakanlar kurulu kararı ile Larnaka Gençler Birliği’ne verilmişti. Uzun yıllar en köklü festivallerden bir olan İskele Festivali’nde işletmesi kulüp tarafından yapılarak maddi gelir elde edilen yere, yeni proje yapılması için Spor Dairesi bilgilendirilmişti.

Yerin mimari çizimi yapıldıktan sonra projenin hayata geçirilmesi için Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü yönetimi 4 ay önce Spor Dairesi eski Müdürü Mehmet Özbilgehan’a yazılı olarak müracaatta bulunmuştu. Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü başkanı Rifat Berkel ve yönetim kurulu, Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek’e ziyareti gerçekleştirerek projeyi anlattı.

Larnaka Gençler Birliği sosyal tesis projesi hakkında da bilgi veren başkan Rifat Berkel, 12 daireden oluşan projenin sportif faaliyetleri için kullanılacağını belirterek projenin detayları ile ilgili bilgiler Fuat Tek’e aktardı.

Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek ise yaptığı konuşmada ise amaçlarının ülke sporuna ve gençliğine hizmet etmek olduğunu, Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübününsosyal tesis yapacağı projeyi yakından takip edeceğini söyledi.

Fuat Tek, gerekli incelemeleri yaptıktan sonra ise gerekenin yapılacağını söyleyerek başkan Rifat Berkel ve yönetimi kuruluna ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

