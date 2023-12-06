Kaptan Erbay kitabını KTSYD Başkanı Özsoy’a takdim etti

Kıbrıs Türk Futbol tarihinin efsane sporcusu Erbay Gönelli’nin hayatını konu alan “Kaptan Erbay” kitabı piyasaya çıktı. Gazeteci-Yazar Eralp Adanır’ın kaleme aldığı kitapta, Kıbrıs Türk tarihinin yanı sıra siyasi mücadele, Gönyeli’deki futbol sevgisi de yer alıyor.

Esere konu olan efsane futbolcu Erbay Gönelli, kitabın matbaadan çıkmasıyla birlikte Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı Necati Özsoy’u da ziyaret ederek kitabı takdim etti. Bir dönem spor yazarlığı da yapan ve KTSYD üyeliğinde de yer alan Erbay Gönelli, 18 Aralık 2023 pazartesi gecesi kendi mekanları olan Le Chateau Romance’da gerçekleşecek olan kitap tanıtım gecesine tüm spor basınını davet etti.

Başkan Özsoy, Kaptan Erbay Gönelli’ye KTSYD’ne gelip kitap takdiminde bulunmasından dolayı son derce mutlu olduğunu belirterek, Kaptan Erbay isminin Kıbrıs Türk sporu ile özdeşleşen bir marka olduğunu ve bu gururu geceye katılıp paylaşacaklarını ifade etti

