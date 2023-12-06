banner913
banner932
Geçen hafta 73 trafik kazası meydana geldi, 2 kişi hayatını kaybetti
Geçen hafta 73 trafik kazası meydana geldi, 2 kişi hayatını kaybetti
20 0
KKTC Futbol Kadın Milli Takımı Serhat Deniz'e emanet
KKTC Futbol Kadın Milli Takımı Serhat Deniz'e emanet
31 0
 
Enflasyon 9 ayın zirvesine çıktı
Enflasyon 9 ayın zirvesine çıktı
18 0
İş kazası can aldı
İş kazası can aldı
30 0
Cimnastikçiler hünerlerini sergiledi
Cimnastikçiler hünerlerini sergiledi
21 0
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı
11 0
KKTC, İslami gümrük birliğine talip
KKTC, İslami gümrük birliğine talip
17 0
banner964
banner985

Kaptan Erbay kitabını KTSYD Başkanı Özsoy’a takdim etti

banner989

banner974
Kaptan Erbay kitabını KTSYD Başkanı Özsoy’a takdim etti
banner971
Kıbrıs Türk Futbol tarihinin efsane sporcusu Erbay Gönelli’nin hayatını konu alan “Kaptan Erbay” kitabı piyasaya çıktı. Gazeteci-Yazar Eralp Adanır’ın kaleme aldığı kitapta, Kıbrıs Türk tarihinin yanı sıra siyasi mücadele, Gönyeli’deki futbol sevgisi de yer alıyor.
Esere konu olan efsane futbolcu Erbay Gönelli, kitabın matbaadan çıkmasıyla birlikte Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı Necati Özsoy’u da ziyaret ederek kitabı takdim etti. Bir dönem spor yazarlığı da yapan ve KTSYD üyeliğinde de yer alan Erbay Gönelli, 18 Aralık 2023 pazartesi gecesi kendi mekanları olan Le Chateau Romance’da gerçekleşecek olan kitap tanıtım gecesine tüm spor basınını davet etti.
Başkan Özsoy, Kaptan Erbay Gönelli’ye KTSYD’ne gelip kitap takdiminde bulunmasından dolayı son derce mutlu olduğunu belirterek, Kaptan Erbay isminin Kıbrıs Türk sporu ile özdeşleşen bir marka olduğunu ve bu gururu geceye katılıp paylaşacaklarını ifade etti
 
banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.