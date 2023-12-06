Kasım ayının başarılı antrenörleri ödüllendiriliyor

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) Hasan Topaloğlu başkanlığındaki yönetimi tarafından liglerdeki başarılı antrenörleri ödüllendirmeye devam ediyor. Yönetim almış olduğu kararla 5 haftalık değerlendirmenin ardından ayın başarılı antrenörlerini belirledi. Aksa liglerinde geride kalan 5 haftalık periyotta (6-10 hafta) takımlarında başarılı olan antrenörleri belirleyerek ödüllendiriyor.
12 TAKIMDA GÖREV YAPAN ANTRENÖRLER
Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği yönetimi tarafından ayın başarılı antrenörlerin belirlendiği Aksa süper ligde Cihangir, Aksa 1. Ligde Esentepe, Aksa A2 süper ligde Mağusa Türk Gücü, Aksa 1. Lig A2’de Esentepe, Miracle Değirmenlik, Asbuzu U16 ligi 1. Grup Baf Ülkü Yurdu, 2. Grup Yenicami, 3. Grup Türk Ocağı, 4. Grup Mesarya, 5. Grup Yonpaş Dumlupınar, 6. Grupta 1461 İskele Trabzonspor, Pera Larnaka Gençler Birliği takımlarında görev yapan toplam 21 teknik adamlar ayın başarılı antrenörleri olarak ödül alacak.
Sports Market, Uhlsport, China Bazaar Sponsorluğunda Ödüller Veriliyor
Antrenörler Derneği tarafından belirlenen ayın başarılı antrenörleri ödülleri Sports Market, Uhlsport, China Bazaar sponsorluğunda 7 Aralık Perşembe akşamı Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği lokalinde (Lefkoşa Merkez) gerçekleştirilecek olan ayın başarılı antrenörler ödül töreni saat 19.00 da yapılacak. Ödül töreninde ayın başarılı antrenörlerine ödülleri Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) Hasan Topaloğlu, yönetim kurulu üyeleri tarafından verilecek.
Aksa Süper Lig, A2 ligi, Aksa 1. Lig, A2 ligi, Asbuzu Liginde ayın başarılı antrenörleri olarak belirlenen ve ödül alacak olan teknik adamlar şöyle.
Aksa Süper Lig
Cihangir
Teknik direktör Toygar Davulcu, yardımcı antrenör Oğuz Karayel, antrenörü Özalp Sarıcaoğlu.
Aksa 1. Lig
Esentepe
Teknik direktör Davut Kansu, yardımcı antrenörler Aras Övgün, Emek Kırılmaz, kaleci antrenörü Mehmet Ünalmış.
Aksa A2 Süper Lig
Mağusa Türk Gücü
Teknik direktör Talat Şentürk, Antrenör Ali Samancıoğlu, kaleci Önem Fenercioğlu.
Aksa A2 1. Lig
Esentepe
Antrenör Zeki Kaşifoğlu.
Miracle Değirmenlik
Antrenörler Aziz Mahsucu, Cahit Solkanat
Asbuzu U16 Ligi
1.Grup
Baf Ülkü Yurdu
Antrenör Cengiz Bahşi,
2. Grup
Yenicami
Antrenör Şefik Şanlıtürk
3. Grup
Türk Ocağı
Antrenör Mehmet Demir
4. Grup
Mesarya
Antrenör Umut Güden
5. Grup
Yonpaş Dumlupınar
Antrenör Murat Çoban
6. Grup
1461 İskele Trabzonspor
Antrenör Zafer Kuş
Pera L.Gençler Birliği
Antrenör Mehmet Maraba, Halil Kızıl.
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