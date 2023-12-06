Kasım ayının başarılı antrenörleri ödüllendiriliyor

Aksa liglerinde geride kalan 5 haftalık periyotta (6-10 hafta) takımlarında başarılı olan antrenörler bu akşam düzenlenecek törenle ödüllerini alacaklar

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) Hasan Topaloğlu başkanlığındaki yönetimi tarafından liglerdeki başarılı antrenörleri ödüllendirmeye devam ediyor. Yönetim almış olduğu kararla 5 haftalık değerlendirmenin ardından ayın başarılı antrenörlerini belirledi. Aksa liglerinde geride kalan 5 haftalık periyotta (6-10 hafta) takımlarında başarılı olan antrenörleri belirleyerek ödüllendiriyor.

12 TAKIMDA GÖREV YAPAN ANTRENÖRLER

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği yönetimi tarafından ayın başarılı antrenörlerin belirlendiği Aksa süper ligde Cihangir, Aksa 1. Ligde Esentepe, Aksa A2 süper ligde Mağusa Türk Gücü, Aksa 1. Lig A2’de Esentepe, Miracle Değirmenlik, Asbuzu U16 ligi 1. Grup Baf Ülkü Yurdu, 2. Grup Yenicami, 3. Grup Türk Ocağı, 4. Grup Mesarya, 5. Grup Yonpaş Dumlupınar, 6. Grupta 1461 İskele Trabzonspor, Pera Larnaka Gençler Birliği takımlarında görev yapan toplam 21 teknik adamlar ayın başarılı antrenörleri olarak ödül alacak.

Sports Market, Uhlsport, China Bazaar Sponsorluğunda Ödüller Veriliyor

Antrenörler Derneği tarafından belirlenen ayın başarılı antrenörleri ödülleri Sports Market, Uhlsport, China Bazaar sponsorluğunda 7 Aralık Perşembe akşamı Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği lokalinde (Lefkoşa Merkez) gerçekleştirilecek olan ayın başarılı antrenörler ödül töreni saat 19.00 da yapılacak. Ödül töreninde ayın başarılı antrenörlerine ödülleri Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) Hasan Topaloğlu, yönetim kurulu üyeleri tarafından verilecek.

Aksa Süper Lig, A2 ligi, Aksa 1. Lig, A2 ligi, Asbuzu Liginde ayın başarılı antrenörleri olarak belirlenen ve ödül alacak olan teknik adamlar şöyle.

Aksa Süper Lig

Cihangir

Teknik direktör Toygar Davulcu, yardımcı antrenör Oğuz Karayel, antrenörü Özalp Sarıcaoğlu.

Aksa 1. Lig

Esentepe

Teknik direktör Davut Kansu, yardımcı antrenörler Aras Övgün, Emek Kırılmaz, kaleci antrenörü Mehmet Ünalmış.

Aksa A2 Süper Lig

Mağusa Türk Gücü

Teknik direktör Talat Şentürk, Antrenör Ali Samancıoğlu, kaleci Önem Fenercioğlu.

Aksa A2 1. Lig

Esentepe

Antrenör Zeki Kaşifoğlu.

Miracle Değirmenlik

Antrenörler Aziz Mahsucu, Cahit Solkanat

Asbuzu U16 Ligi

1.Grup

Baf Ülkü Yurdu

Antrenör Cengiz Bahşi,

2. Grup

Yenicami

Antrenör Şefik Şanlıtürk

3. Grup

Türk Ocağı

Antrenör Mehmet Demir

4. Grup

Mesarya

Antrenör Umut Güden

5. Grup

Yonpaş Dumlupınar

Antrenör Murat Çoban

6. Grup

1461 İskele Trabzonspor

Antrenör Zafer Kuş

Pera L.Gençler Birliği

Antrenör Mehmet Maraba, Halil Kızıl.

