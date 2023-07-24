Kamalı resmen aday gösterildi

Orçun Kamalı, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu’nca Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu yönetim kurulu üyeliğine resmen aday gösterildi.
6 adayın yarışacağı genel kurul, 17 Ağustos’ta Hollanda'nın Rotterdam kentinde gerçekleştirilecek.
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