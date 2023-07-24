Plaj Tenisi 2 Noyanlar Cup şampiyonları belirlendi

KKTF tarafından düzenlenen Plaj Tenisi-2 NOYANLAR CUP 22-23 Temmuz 2023 tarihlerinde LongBeach de oynanan zevkli ve çekişmeli maçlar ile gerçekleşti. İlk gün oynanan grup karşılaşmaları ile finalistler belirlendi. Pazar günü gerçekleşen heyecanlı Final karşılaşmalarının ardından düzenlenen ödül töreni ile Noyanlar Cup tamamlandı.
KKTF Plaj Tenisi-2 NOYANLAR CUP kategorilerde oluşan sıralamalar şöyle;
ÇİFT KADINLAR
1.si Nadir Çınarlılı – Melis Mevlit
2.si MelinÖnkaya - Saadet Aktuğlu
ÇİFT ERKEKLER
1.si Barış Örek – Mustafa Zorba
2.si Mehmet Sonat – Yarkın Kuloğlu
KARIŞIK ÇİFTLER
1.si Yarkın Kuloğlu - MelinÖnkaya
2.si Barış Örek – Rahme Veziroğlu
LİSANSSIZ YENİ BAŞLAYANLAR
1.si Aras Çelik –Eda Şevket
2.si Umut Sözüöz – Çağıl Şentip
KKTF PLAJ TENİSİ 2 NOYANAR CUP FAIR PLAY ÖDÜLÜ
AndreasArtemıou
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