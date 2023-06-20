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Kadın polisler, Şampiyon Melekler anısına oynadı

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Kadın polisler, Şampiyon Melekler anısına oynadı
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Polis Örgütünün 59. Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla düzenlenen Polis Haftası Kutlama Etkinlikleri kapsamında Şampiyon Melekler Anısına voleybol maçı düzenlendi.
Kadın polislerden oluşan iki takım, Eybil Efendi Futsal final maçı öncesi sahaya çıktı. Şampiyon Melekler Anısına gerçekleştirilen saygı duruşunun ardından voleybol gösteri maçı yaparak Şampiyon Melekleri andı. Maç sonunda Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneğine maç anısı olarak plaket takdim edildi.
 
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