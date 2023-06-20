Atıcılıkta Barış ve Özgürlük Kupası’na polis damgası

Atıcılık Federasyonu tarafından, düzenlenen Barış ve Özgürlük Kupası Ateşli Silah Müsabakasında, Polis Özel Harekat Müdürlüğü kadın ve erkek takımları birinci, Girne Polis Müdürlüğü kadın takımı ise üçüncü oldu.
Müsabakada ferdi klasmanda ise Polis Özel Harekat Müdürlüğü kadın sporcularından, Şifa Selçuklu birinci, Özlem Onurlu Kıraç ise ikinci olurken, Polis Özel Harekat Müdürlüğü erkek sporcularından Okan Karabıyık birinci, Lefkoşa Polis Müdürlüğü sporcusu Nuh Aktaş ise ikinci oldu.
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