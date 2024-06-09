banner913
banner932
"Polis Halk Koşusu"nun ikincisi yapıldı
19 0
Yarköy’e, Ergazi ‘Dur’ dedi
Yarköy’e, Ergazi ‘Dur’ dedi
36 0
 
Halkın Sesi Tarihe Tanıklık Ediyor: 50 Yıl Önce Bugün Ana Sayfamıza Yansıyanlar
Halkın Sesi Tarihe Tanıklık Ediyor: 50 Yıl Önce Bugün Ana Sayfamıza Yansıyanlar
28 0
Açlık sınırı 24 bin 268 TL
Açlık sınırı 24 bin 268 TL
23 0
GKK hızır gibi yetişti
GKK hızır gibi yetişti
22 0
Bir tarih daha göçtü
Bir tarih daha göçtü
40 0
6’ıncı geleneksel bisiklet ada turu yarın ve pazar günü yapılacak
6’ıncı geleneksel bisiklet ada turu yarın ve pazar günü yapılacak
22 0
banner1032
banner1038

Kadın güreşinde Mehmet Öke Kupası, Lapta’nın

banner1020

KKTC Güreş Federasyonu’nun düzenlediği Mehmet Öke Kadınlar Güreş Müsabakaları’nda en fazla puanı Lapta Türk Birliği kazandı

banner974
Kadın güreşinde Mehmet Öke Kupası, Lapta’nın
banner971
KKTC Güreş Federasyonu’nun düzenlediği Lefkoşa’da Rifat Şener Güreş Salonu’nda 8 Haziran 2024 Cumartesi günü yapılan Mehmet Öke Kadınlar Güreş Müsabakaları’nda, gençler ve yıldızlar kategorisinde Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü ile Lapta Türk Birliği’nden toplam 24 güreşçi katıldı.
Lapta Türk Birliği’ne birincilik kupasını, merhum spor adamı Mehmet Öke’nin kızı Melahat Öke Gürsesler verdi.
Sıkletlerinde dereceye giren güreşçilere de madalya verildi.
KKTC Güreş Federasyonu Başkanı Kemal Bayraktar, temmuz ve ağustos aylarında güreşlerin plajlarda devam edeceğini,Şampiyon Melekler anısına uluslararası kadınlar güreş müsabakası yapmak istediklerini belirtti.
Bayraktar, kızlarımızın güreş sporunu çok sevdiğini, kadın güreşinin önünün açık olduğunu, gelecek vaat eden güreşçilerin çıkacağını, bunuda çok kısa zamanda başaracaklarını söyledi.
FERDİ DERECELER
YILDIZLAR
39 kg: 1.Melisa Emine Benli (LTB), 2.Hazal Subuhan (BİASK)
42 kg: 1.İrem Bilgiç (LTB)
46 kg: 1.Eda Arslan (LTB), 2.Ela Uzunkaya (LTB)
50 kg: 1.Hatice Menak (LTB), 2.Yağmur Toprak (LTB), 3.Zeynep Yılmaz (LTB)
54 kg: 1.Bade Ertürk (LTB)
58 kg: 1.Aysel Kiracı (LTB)
62-66 kg: 1.Nefes Fatoş Öncü (LTB)
GENÇLER
36-40 kg: 1.Beyza Ağcabay (BİASK)   
43 kg: 1.Nehir Erden (BİASK)
46 kg: 1.Aleyna Gökhan (BİASK)
49 kg: 1.Nisanur Arslan (BİASK), 2.Pınar Türk Ertürk (LTB)
53 kg: 1.Hira Baytar (LTB), 2.Zehra Arslan (BİASK)
57 kg: 1.Fatmanur Tunca (LTB), 2.Hatice Tabancaoğlu (BİASK)
61 kg: 1.Sabiha Altun (LTB)
65 kg: 1.Melek Demet (LTB)
69 kg: 1.Sıla Bozkurt (LTB)
69-73 kg: 1.Firdevs Talay (BİASK)     
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.