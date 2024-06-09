Kadın güreşinde Mehmet Öke Kupası, Lapta’nın

KKTC Güreş Federasyonu’nun düzenlediği Mehmet Öke Kadınlar Güreş Müsabakaları’nda en fazla puanı Lapta Türk Birliği kazandı

KKTC Güreş Federasyonu’nun düzenlediği Lefkoşa’da Rifat Şener Güreş Salonu’nda 8 Haziran 2024 Cumartesi günü yapılan Mehmet Öke Kadınlar Güreş Müsabakaları’nda, gençler ve yıldızlar kategorisinde Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü ile Lapta Türk Birliği’nden toplam 24 güreşçi katıldı.

Lapta Türk Birliği’ne birincilik kupasını, merhum spor adamı Mehmet Öke’nin kızı Melahat Öke Gürsesler verdi.

Sıkletlerinde dereceye giren güreşçilere de madalya verildi.

KKTC Güreş Federasyonu Başkanı Kemal Bayraktar, temmuz ve ağustos aylarında güreşlerin plajlarda devam edeceğini,Şampiyon Melekler anısına uluslararası kadınlar güreş müsabakası yapmak istediklerini belirtti.

Bayraktar, kızlarımızın güreş sporunu çok sevdiğini, kadın güreşinin önünün açık olduğunu, gelecek vaat eden güreşçilerin çıkacağını, bunuda çok kısa zamanda başaracaklarını söyledi.

FERDİ DERECELER

YILDIZLAR

39 kg: 1.Melisa Emine Benli (LTB), 2.Hazal Subuhan (BİASK)

42 kg: 1.İrem Bilgiç (LTB)

46 kg: 1.Eda Arslan (LTB), 2.Ela Uzunkaya (LTB)

50 kg: 1.Hatice Menak (LTB), 2.Yağmur Toprak (LTB), 3.Zeynep Yılmaz (LTB)

54 kg: 1.Bade Ertürk (LTB)

58 kg: 1.Aysel Kiracı (LTB)

62-66 kg: 1.Nefes Fatoş Öncü (LTB)

GENÇLER

36-40 kg: 1.Beyza Ağcabay (BİASK)

43 kg: 1.Nehir Erden (BİASK)

46 kg: 1.Aleyna Gökhan (BİASK)

49 kg: 1.Nisanur Arslan (BİASK), 2.Pınar Türk Ertürk (LTB)

53 kg: 1.Hira Baytar (LTB), 2.Zehra Arslan (BİASK)

57 kg: 1.Fatmanur Tunca (LTB), 2.Hatice Tabancaoğlu (BİASK)

61 kg: 1.Sabiha Altun (LTB)

65 kg: 1.Melek Demet (LTB)

69 kg: 1.Sıla Bozkurt (LTB)

69-73 kg: 1.Firdevs Talay (BİASK)

