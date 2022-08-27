Ju Jitsu Open Akdeniz Cup ülkemizde yapılıyor

Ju Jitsu Open Akdeniz Cup şampiyonasına KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu Kulüplerin sporcuları yanı sıra Türkiye, Azerbaycan, İran Sudan takımlarından oluşan Ju Jitsu sporcuları yer aldığı 5 ülke katılacak

Kempo Savunma Sporları Federasyonu tarafından düzenlenecek olan Ju Jitsu Open Akdeniz Cup şampiyonası ülkemizde yapılıyor. 16-18 Eylül tarihleri arasında İskele Doktor Fazıl Küçük Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek olan Ju Jitsu Open Akdeniz Cup şampiyonasına KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu Kulüplerin sporcuları yanı sıra Türkiye, Azerbaycan, İran Sudan takımlarından oluşan Ju Jitsu sporcuları yer aldığı 5 ülke katılıyor.

5 BRANŞTA YARIŞMALAR YAPILACAK

Kempo Savunma Sporları Federasyonu Ju Jitsu Open Akdeniz Cup şampiyonasında Kemer +18, Fıghtıng, Nevaza-gı, Nevaza no-gi, Combat branşlarında oluşan 5 branşta müsabakalar yapılacak. Ju Jitsu Open Akdeniz şampiyonasına Türkiye Ju Jitsu Federasyon başkanı Hulisi Elmas, Genel Koordinatörü Mehmet Hallaç, 25 sporcu yanı sıra diğer ülkelerin kafileleri ülkemize gelecek.

ÜLKEMİZ ADINA ÖNEMLİ

Kempo Savunma Sporları Federasyon başkanı Mehmet İngenç, 16-18 Eylül tarihleri arasında ülkemizde yapılacak olan Ju Jitsu Open Akdeniz Cup şampiyonasına 5 ülkenin sporcuların katılacağını belirterek ülkemiz adına son derece önemli olduğuna vurgu yaptı. Şampiyona 2 gün süreceğini belirten başkan Mehmet İngenç, 5 branşta müsabakaların yapılacağını ve şampiyonanın son gününde kemer maçı +18 yarışı yapılarak tamamlanacak. Başkan Mehmet İngenç, Türkiye Ju Jitsu Federasyon başkanı Hulisi Elmas, Genel Koordinatörü Mehmet Hallaç yanı sıra diğer ülkelerin Federasyon başkan ve temsilcilerden oluşan heyetleri ise 16 Eylül’de ülkemize geleceğini söyledi.



