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Fenerbahçe Kıbrıs'a gelecek

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UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye ekiplerinden Fenerbahçe, Kıbrıs Cumhuriyeti ekiplerinden AEK Larnaka ile aynı grupta eşleşti

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Fenerbahçe Kıbrıs'a gelecek
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde grup kuraları İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde çekildi.
Siyasi anlamda birbirini tanımayan Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs Cumhuriyeti birlikte oynadığı maçlara bir yenisini daha ekliyor. UEFA Avrupa Ligi’nde bugün İstanbul’da gerçekleşen kura çekiminde Türkiye ekiplerinden Fenerbahçe, Kıbrıs Cumhuriyeti takımlarından AEK Larnaka ile aynı grupta eşleşti.
3. torbadan kuraya katılan Fenerbahçe, B Grubu'nda Dinamo Kiev (Ukrayna), Rennes (Fransa) ve AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) ile eşleşti.
Dinamo Kiev ile yeniden...
Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Dinamo Kiev'e elenerek yoluna Avrupa Ligi'nde devam etmişti. Slovacko ve Austria Wien'i geçen Fenerbahçe, adını gruplara yazdırmıştı.
 
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