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İskele’de Kriteryum Yarışı yapıldı

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İskele’de Kriteryum Yarışı yapıldı
Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen ve Döveç Groupsponsorluğunda gerçekleşen Kriteryum Yarışı tamamlandı.
Döveç Groupgeçtiğimiz hafta sonu Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Kriteryum Yarışına ana sponsor olarak katkı sağladı.İskele – Karpaz Anayolu üzerinde gerçekleşen 09.08.2020 İskele Kriteryum Yol Bisikleti Yarışında Yıldız B, Yıldız A, Master ve Elit kategorileri yer aldı. Yarışmaların Start’ı Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ve Döveç Group Yönetim Kurulu Başkanı Burçin Döveç tarafından verildi.
 
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