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Vehid devam dedi

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Yenicami’ye Nicosia Group Kıbrıs Kupasını kazandıran başkan Ali Vehid, kulübün olağan yıllık genel kurul toplantısında başkan adayı olacağını açıkladı

Vehid devam dedi
Yusuf KARAYUSUFOĞLU
K-PET SüperLigin Başkent ekiplerinden YenicamiAğdelen Kulübü (YAK),geçtiğimiz Pazartesi yaptığı yönetim kurulu toplantısında,olağan yıllık genel kurul toplantısı için 27 Ağustos 2020 saat 19:00’a karar verdi.
Yönetim Kurulu odasında bu sezon kazanmış olduğu NicosiaGroup Kıbrıs Kupası önünde basın açıklaması yapan başkan Ali Vehid,yeni sezon için kulüp başkanlığı için tekrardan aday olacağını belirtti.
Vehid açıklamasına şöyle devam etti: “Sezonu SüperLigde beşinci olarak tamamladık.Kıbrıs Kupası’nı kazanarak taraftarımızı memnun ettiğimize inanıyorum.Teknik heyetimizden ve futbolcularımızdan memnunuz.Onlara yürekten teşekkür ederiz.
Özellikle bu sezon (A) takımına alt yapıdan bir çok futbolcu kazandıran ve Kıbrıs Kupası’nı kazandıran teknik heyetimize teşekkür ederim.Ben gelecek sezon için başkanlığa adayım.Aday olmak isteyen üyelerimiz için süreci açmış bulunuyoruz.İsteyen üye 23 Ağustos’a kadar Kulüp sekreterine başkanlık için adaylığını listesiyle birlikte verebilir.”
 
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