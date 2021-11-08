Hedefte Cumhuriyet Kupası vardı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Atıcılık Federasyonu’nun 2021 faaliyet programı içerisinde yer alan, KKTC’nin kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde “15 Kasım Havalı Silahlar Cumhuriyet Kupası” müsabakalarının ilk ayağı gerçekleşti.
CIU Arena Spor Kompleksi Havalı Silahlar Atış Poligonunda düzenlenen ve Uluslararası Atıcılık Sporları Federasyonu (International Shooting Sport Federation) kurallarının geçerli olduğu müsabakalarda 6 kulüpten yaklaşık 50 olimpik ve 10 paralimpik sporcu yarışıyor.
Covid-19 tedbirleri kapsamında iki ayağa bölünen yarışmanın ilk etabı 5-6 Kasım 2021 tarihlerinde düzenlenen müsabakalarla başladı. İlk hafta havalı tabanca kategorisindeki atıcılar atışlarını tamamladı.
Müsabakalarda yarışan kulüpler ise: GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
UKÜ,LEVENT, ALAYKÖY, POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ve BOZDAĞ” oldu
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