Hava Sporları, kurum oluyor

Uzun zamandır yapısı ve işlevselliği ile gündemde olan Hava Sporları Federasyonu,federasyon olarak faaliyetlerini sürdürmeye çalışıyordu.

Başbakan Yardımcısı Enerji ve Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı’nın talimatıylafederasyonun hava kurumu yapısına dönüştürülmesi için çalışma başlatıldı.Bakanlığa bağlı teknik kişilerin ve hukukçuların yürüttüğü bu çalışma ile yasal mevzuatlar çerçevesinde kurum yapısına dönüştürülmesi için çalışmalar başlatılırken, federasyonun altındaki teknik yapının kurumsallaşması ile daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşması hedefleniyor.

Bakan Erhan Arıklı bu amaçla bir çalışma grubu oluşturdu.Çalışma grubu bir ay içerisinde gerekli çalışmaları neticelendirecek.

