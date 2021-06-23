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Rifat artık Mesaryalı

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Rifat artık Mesaryalı
Küçük Kaymaklı futbolcusu Rifat Hacıarifoğlu, yeni sezonda tarihinde ilk kez Süper Ligde mücadele edecek Mesarya’nın formasını giyecek.
Bonservisi elinde olan ancak Küçük Kaymaklı ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Rifat Hacıarifoğlu için Küçük Kaymaklı ve Mesarya yöneticileri el sıkıştı. Rifat Hacıarifoğlu, Küçük Kaymaklı’dan ayrılırken, yeni takımı Mesarya ile anlaştı.
Böylelikle teknik direktör Nazım Aktunç, kaleciler Hasan Piro ile Süleyman Langer ve Hüseyin Adal ile birlikte Mesarya’da forma giyecek Kaymaklı kökenliler arasına Rifat da katılmış oldu.
 
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