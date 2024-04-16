Tek hedef finale yükselmek

Northerland Kıbrıs Kupası’nda yarı final rövanş maçlarında bugün Karşıyaka ile Göçmenköy, T.H. Dumlupınar ile Mağusa Türk Gücü finale yükselme hedefiyle sahaya çıkacaklar

Necati KÜLAHLILARKıbrıs Türk Futbol Federasyonun düzenlediği Northerland Kıbrıs Kupası’nda yarı final ikinci maçları oynanıyor. Kupada bugün oynanacak rövanş maçları sonucunda finale çıkacak takımlar belli olacak.Yarı finalin ilk maçlarında Mağusa Türk Gücü 1 - Tremeşeli Holding Dumlupınar 1 ve Göçmenköy 2 - Karşıyaka 1 sonuçları alınmıştı.OSHAN: SAHAMIZDAKİ MAÇI KAZANIP FİNAL OYNAMAK İSTİYORUZKarşıyaka Teknik direktörü Caner Oshan yaptığı açıklamada kendi saha ve seyircimiz önünde oynayacağımız ikinci maçı kazanıp Kupada finale çıkmak istiyoruz. Futbolcularmızla herşeyi konuştuk En iyisini yapacağız.Göçmenköy’ünde gücünü biliyoruz ama kendi sahamızdaki maçı kazanıp final oynamak istiyoruz.AKTUNÇ: FİNALE ÇIKMAK İSTİYORUZGöçmenköy Teknik Direktörü Nazım Aktunç ise kupa maçı için yaptığı açıklamada kazanmak için oynayacaklarını ifade ederek “İlk maçta 2- 1 kazandık ama Karşıyaka’da ikinci maçta iyi bir skor alıp finale çıkmak istiyoruz” dedi.