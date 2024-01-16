Hamitköy, Esat Hoca’yı unutmadı

Hamitköy Spor Kulübü, kulübün merhum Fahri başkanı Esat Erdoğmuş’u (Hoca) ölüm yıldönümünde andı.

Hamitköy Spor Kulübü ve Hamitköy Masterler Derneği tarafından Esat Erdoğmuş’un Hamitköy Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen anma törenine Hamitköy Spor Kulübü başkanı Evren Mannaş, Hamitköy Masterler Derneği başkanı Mustafa Şeytan, KTSYD yönetim kurulu üyesi Soydan Sakallı ve sevenleri katıldı. Anma töreninde Esat Erdoğmuş için dualar okundu.

