Northernland Kıbrıs Kupası 1.tur programı açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Northernland Kıbrıs Kupası'nda 1.tur programı belli oldu.
İlk turda toplam 16 maçın oynanacağı Northernland Kıbrıs Kupası’nda 8 maç Cuamrtesi 8 maç ise Pazar günü oyanacak. Karşılaşmaların tüm saat 13.00’te başlayacak.
Northernland Kıbrıs Kupası 1. Tur programı şöyle;
20 OCAK 2024, CUMARTESİ
13.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı Mağusa T.Gücü-M.Hacıali Yılmazköy
13.00 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı Hamitköy-China B.G.Gücü
13.00 Küçük Kaymaklı Şht. Hüseyin Ruso Stadı K.Kaymaklı-Ünimar Maraş
13.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Binatlı-Doğan T.Birliği
13.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı Mormenekşe-Göçmenköy
13.00 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı A.Yeşilova-Girne H.Evi
13.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı M.Değirmenlik-Çetinkaya
13.00 Karşıyaka Şengül Törehan Stadı M.Karşıyaka-Esentepe
21 OCAK 2024, PAZAR
13.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Yenicami-Gönyeli
13.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Türk Ocağı-Yalova
13.00 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı Düzkaya-Mesarya
13.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı Lapta-Yonpaş Dumlupınar
13.00 Cihangir Stadı Cihangir-Baf Ü.Yurdu
13.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı Dem’s Cons.Çanakkale-Yeniboğaziçi
13.00 Geçitkale Stadı Geçitkale-Lefke
13.00 İskele Cumhuriyet Stadı Pera L.G.Birliği-Lefke
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