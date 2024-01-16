Northernland Kıbrıs Kupası 1.tur programı açıklandı

Northernland Kıbrıs Kupası'nda 1.tur maçları Cumartesi ve Pazar günleri oynanacak. Karşılaşmaların tümü saat 13.00’te başlayacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Northernland Kıbrıs Kupası'nda 1.tur programı belli oldu.

İlk turda toplam 16 maçın oynanacağı Northernland Kıbrıs Kupası’nda 8 maç Cuamrtesi 8 maç ise Pazar günü oyanacak. Karşılaşmaların tüm saat 13.00’te başlayacak.

Northernland Kıbrıs Kupası 1. Tur programı şöyle;

20 OCAK 2024, CUMARTESİ

13.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı Mağusa T.Gücü-M.Hacıali Yılmazköy

13.00 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı Hamitköy-China B.G.Gücü

13.00 Küçük Kaymaklı Şht. Hüseyin Ruso Stadı K.Kaymaklı-Ünimar Maraş

13.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Binatlı-Doğan T.Birliği

13.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı Mormenekşe-Göçmenköy

13.00 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı A.Yeşilova-Girne H.Evi

13.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı M.Değirmenlik-Çetinkaya

13.00 Karşıyaka Şengül Törehan Stadı M.Karşıyaka-Esentepe

21 OCAK 2024, PAZAR

13.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Yenicami-Gönyeli

13.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Türk Ocağı-Yalova

13.00 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı Düzkaya-Mesarya

13.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı Lapta-Yonpaş Dumlupınar

13.00 Cihangir Stadı Cihangir-Baf Ü.Yurdu

13.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı Dem’s Cons.Çanakkale-Yeniboğaziçi

13.00 Geçitkale Stadı Geçitkale-Lefke

13.00 İskele Cumhuriyet Stadı Pera L.G.Birliği-Lefke



