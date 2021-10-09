Güzelyurt Kupasında ikinci etap

Güzelyurt Kupası müsabakalarının 2. Etap Trap atışları 09 – 10 Ekim tarihlerinde Dr. Fazıl Küçük Poligonunda düzenleniyor

KKTC Atıcılık Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programı çerçevesinde başlayan Skeet-Trap Güzelyurt Kupası müsabakalarının 1.Etabı Skeet atışları 02-03 Ekim tarihlerinde Doğancı Poligonunda gerçekleşmiş ve 2. Etap Trap atışları ise 09-10 Ekim tarihlerinde Dr.Fazıl Küçük Poligonunda düzenleniyor.

İki gün sürecek Trap müsabaka atışları sabah saat 09:00’da başlayacak ve birinci gün 75, ikinci gün de 50 plak hedefe atışlar yapılacak. Toplam 125 puanlı sıralama atışlarından sonra final atışları ile kupa atıcı sporcu ve takım dereceleri belirlenecek.

Olimpik trap atışları, atıcıların 15 metre önünden yer seviyesinin altından bilgisayar sistemi ile kontrol edilen ve farklı yönlere farklı yükseklik ve açılarda fırlatılan ve 76 metre mesafeye ulaşan hedeflere yapılıyor.

Müsabaka, ISSF’nin (Uluslararası Atıcılık Spor Federasyonu) Olimpik Trap Atıcılık Disiplini teknik kuralları ve federasyonun müsabaka düzeni çerçevesinde organize edildi.

