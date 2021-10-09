Esat Erdoğmuş Stadı renklendi

AKSA Süper Lig ekiplerinden Hamitköy’ün maçlarını oynadığı Esat Erdoğmuş Stadını çevreleyen duvarlar renklendi.

Duvarlara asılan reklam tabelaları, duvarlar renklendirirken hoş bir görüntü ortaya çıkardı. Hamitköy kulüp başkanı olan Evren Mannaş’ın direktörlüğünü yaptığı Şensal Yapı Marketin ürünleri olan “Worcraft Power Tools” reklamları kale arkasındaki bölüme renk kattı.



