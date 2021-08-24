“Güçlü bir Hamitköy için” balo düzenlenecek

AKSA Süper Lig ekiplerinden Hamitköy’de Evren Mannaş başkanlığındaki yönetim kurulu, kulübe gelir getirici faaliyetler gerçekleştiriyor.

Hamitköy yönetim kurulu, kulübe gelir sağlamak için dayanışma gecesi düzenleyecek. “Güçlü bir Hamitköy için birliktelik zamanı” sloganıyla düzenlenecek olan Hamitköy Dayanışma Balosu, 2 Eylül Perşembe akşamı Hamitköy Spor Kulübü lokalinin nezih, serin ve manzaralı ortamında düzenlenecek. Saat 20:00’de başlayacak olan Hamitköy Dayanışma Balosuna katılacaklar, müzik eşliğinde keyifli bir gece geçirecekler.

