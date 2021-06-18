banner583
NASA'dan enerji dengesizliği uyarısı
NASA'dan enerji dengesizliği uyarısı
11 0
Potada U17’lerde heyecan son ana kadar yaşandı
Potada U17’lerde heyecan son ana kadar yaşandı
18 0
 
Alzheimer hastaları için tarihi gün.
Alzheimer hastaları için tarihi gün.
24 0
Güney'de büyük yangın
Güney'de büyük yangın
182 0
Tehlikenin hiç farkında değil miyiz?
Tehlikenin hiç farkında değil miyiz?
156 0
Hamitköy'de tarih yok oluyor
Hamitköy'de tarih yok oluyor
198 0
Yeni Land Cruiser, makyajlanmadı, nesil değiştirdi
Yeni Land Cruiser, makyajlanmadı, nesil değiştirdi
38 0
banner661

Green Pedal, Göçer ile güçlendi

banner476

Bisiklet Master 2 kategorisinin iddialı isimlerinden deneyimli bisikletçilerden Cüneyt Göçer, Green Pedal bünyesine katıldı

banner666
Green Pedal, Göçer ile güçlendi
Green Pedal Bisiklet Kulübü sporcu ağını genişletmeye devam ediyor. Bisiklet Master 2 kategorisinin iddialı isimlerinden olan çok deneyimli, tecrübeli ve önemli bisikletçilerden Cüneyt Göçer,Green Pedal bünyesine katıldı.
Cüneyt Göçer,Green Pedal bünyesine katılmasının ardından 20 Haziran Pazar günü yapılacak yol yarışında ilk defa Green Pedal forması ile sürecek. Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu 2021 faaliyet programında yer alan “ThePanara Yol Yarışı” 20 Haziran Pazar günüZephyrçemberinden start alacak yarışa lisanslı sporcular ile Herkes İçin Bisiklet (HİB) kategorisindeki sporcular katılabilecek.
Panara Yol Bisiklet Yarışına ilk kez Green Pedal formasıyle katılacak olan Cüneyt Göçer’i elde edeceği derece merak ediliyor.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.