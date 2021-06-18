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DİGEM, Levent’i geçti

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DİGEM, Levent’ten Gizem ve Mercan’ın 6’şar gol attıkları maçı,kazanmayı başarırken, Havva 9 golle galibiyetin mimarı oldu

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DİGEM, Levent’i geçti
Hentbol kadınlar play – off ilk maçları oynandı. Gecenin ikinci maçında Dikmen Gençler Merkezi (DİGEM), Levent karşısında sahadan galibiyetle ayrıldı.
Gecenin ikinci karşılaşmasında DİGEM ve Levent takımları mücadele etti. DİGEM, Levent’i mağlup ederek play-off’a galibiyetle başlamış oldu.
Maçın ilk devresini Levent karşısında 19 – 12 önde kapatan DİGEM, maçın ikinci devresinde de üstünlüğünü koruyarak sahadan, 38 – 30 üstünlükle ayrıldı. DİGEM’deHavva 9 golle ön plana çıkan isim olurken, Levent’te Gizem ve Mercan 6’şar golle takımlarının en skorer isimleri oldular.
İlk maçların geride kaldığı hentbol kadınlar mücadelesinde ikinci karşılaşmalar önümüzdeki hafta Hentbol federasyonunun açıklayacağı tarihte oynanacak.
 
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