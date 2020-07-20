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Green Pedal genel kurul gerçekleştirecek

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Green Pedal Bisiklet Kulübü Derneği ikinci olağan genel kurulunu, Sea Life Otel’de gerçekleştirecek

Green Pedal genel kurul gerçekleştirecek
20 Temmuz 2020 Pazartesi 22:38

Green Pedal Bisiklet Kulübü Derneği olağan genel kurulu yapılıyor. 27 Temmuz Pazartesi günü Sea Life Otel’de saat 18:30 da yapılacak olan Green Pedal Bisiklet Kulübü Derneği ikinci olağan genel kurulda üyeler oy kullanacak.

Green Pedal Bisiklet Kulübü Derneği 2. olağan genel kurulda açılışı ve yoklamanın ardından divan başkanlığı oluşumu, saygı duruşu, yönetim kurulunun faaliyet ve açılış yılı bilanço gelir gider raporların okunarak onaya sunulması, başkanlık, yeni yönetim kurulu seçimi ve dilek temenniler yer alıyor.

Green Pedal Bisiklet Kulübü Derneği başkan adaylığı için genel kurul tarihinden iki gün önce sekreterliğe müracaat edilebilecek. 

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