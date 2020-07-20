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Yesilyurt’un gol ayağı Şükrü

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Yesilyurt’un gol ayağı Şükrü
20 Temmuz 2020 Pazartesi 22:40

Niyazi ERGÜLEN

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen ve 25 Temmuz Cumartesi günü başlayacak olan BTM İkinci Liginde mücadele edecek olan Yeşilyurt, hazırlık maçlarında aldığı sonuçlarla dikkat çekti.

Yesilyurt’un Tatlısu’dan kadrosuna kattığı Şükrü Koçar da hazırlık maçlarındaki performansı ile göz doldurdu. Oynanan 9 hazırlık maçında 9 gol atan Şükrü Koçar sezon öncesinde attığı gollerle rakiplerine gözdağı verdi.

Sol kanatta oynayan hücum oyuncusu Şükrü Koçar 9 golü, Mevlevi, Akçay, Serhatköy,Ağırdağ Boğaz, Alayköy ve Tepebaşı’na attı.

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