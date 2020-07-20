Yesilyurt’un gol ayağı Şükrü

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Rumlar, kendi ürettikleri çözümsüzlüğün bedelini de Kıbrıs Türküne ödetmek istemektedir. Rum-Yunan ikilisinin Avrupa Birliği’ni suiistimali ve AB zirvesinde talep ettikleri yaptırımlar ile Akdeniz Gaz Forumu ve kurulan üçlü işbirliği mekanizmaları bunun son örnekleridir"