Gönyelili avcılar birinciliğe attı

KKTC Atıcılık Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programı çerçevesinde başlayan Skeet-Trap Lefke Kupası müsabakaları tamamlandı. Takım birinciliği Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü elde etti.

Özer Boyacı Poligonunda gerçekleştirilen 2. etap trap atışları sonrasında kategoriler ve dereceye girenler şöyle oldu:

BÜYÜK ERKEKLER “A”

1-Cemal DAYI (Gönyeli A. A. Kulübü) 109 Puan – 43 Final

2-Ahmet ARKOÇ (Boğaztepe A. A. Birliği) 114 Puan – 35 Final

3-Ahmet PARALİK (Boğaztepe A. A. Birliği) 111 Puan – 30 Final

4-Hasan EYLENCELİ(Gönyeli A. A. Kulübü) 110 Puan – 26 Final

3-Şevki KUNNA (Bellapais A. A. Birliği) 109 Puan – 21 Final

6-Osman BENLİ (Gönyeli A. A. Kulübü) 110 Puan – 12 Final

BÜYÜK ERKEKLER “B”

1-Ayhan ACARKAN (Girne A. A. Kulübü) 108 Puan

2-Tunç CANKUT (Gönyeli A. A. Kulübü) 102 Puan

3-Ahmet A. TUNÇALIN (Beşparmak A. A. Derneği) 96 Puan

GENÇ ERKEKLER

1-Tan PARALİK (Boğaztepe A. A. Birliği) 72 Puan

2-Akif EMİRSOYU (Gönyeli A. A. Kulübü) 64 Puan

VETERAN ERKEKLER

1-Yılmaz CİHANLI (Cihangir A. A. Birliği) 55 Puan

TAKIM

1- Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü 329 Puan Hasan Eylenceli / Cemal Dayı / Osman Benli

2- Boğaztepe Avcılık Atıcılık Birliği 324 Puan, Ahmet Arkoç / Ahmet Paralik / Ozan Ciner

3- Girne Avcılık Atıcılık Kulübü 306 Puan, Halil Paşa / Raif Paşa / Ayhan Acarkan



