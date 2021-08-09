Gönyelili avcılar birinciliğe attı

KKTC Atıcılık Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programı çerçevesinde başlayan Skeet-Trap Lefke Kupası müsabakaları tamamlandı. Takım birinciliği Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü elde etti.
Özer Boyacı Poligonunda gerçekleştirilen 2. etap trap atışları sonrasında kategoriler ve dereceye girenler şöyle oldu:
BÜYÜK ERKEKLER “A”
1-Cemal DAYI (Gönyeli A. A. Kulübü) 109 Puan – 43 Final
2-Ahmet ARKOÇ (Boğaztepe A. A. Birliği) 114 Puan – 35 Final
3-Ahmet PARALİK (Boğaztepe A. A. Birliği) 111 Puan – 30 Final
4-Hasan EYLENCELİ(Gönyeli A. A. Kulübü) 110 Puan – 26 Final
3-Şevki KUNNA (Bellapais A. A. Birliği) 109 Puan – 21 Final
6-Osman BENLİ (Gönyeli A. A. Kulübü) 110 Puan – 12 Final
BÜYÜK ERKEKLER “B”
1-Ayhan ACARKAN (Girne A. A. Kulübü) 108 Puan
2-Tunç CANKUT (Gönyeli A. A. Kulübü) 102 Puan
3-Ahmet A. TUNÇALIN (Beşparmak A. A. Derneği) 96 Puan
GENÇ ERKEKLER
1-Tan PARALİK (Boğaztepe A. A. Birliği) 72 Puan
2-Akif EMİRSOYU (Gönyeli A. A. Kulübü) 64 Puan
VETERAN ERKEKLER
1-Yılmaz CİHANLI (Cihangir A. A. Birliği) 55 Puan
TAKIM
1-Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü 329 PuanHasan Eylenceli / Cemal Dayı / Osman Benli
2-Boğaztepe Avcılık Atıcılık Birliği 324 Puan, Ahmet Arkoç / Ahmet Paralik / Ozan Ciner
3-Girne Avcılık Atıcılık Kulübü 306 Puan, Halil Paşa / Raif Paşa / Ayhan Acarkan
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.