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Atıcılıkta, Lefke Kupası tamamlandı

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Atıcılıkta, Lefke Kupası tamamlandı
KKTC Atıcılık Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programı çerçevesinde başlayan Skeet-Trap Lefke Kupası müsabakaları tamamlandı.
31 Temmuz – 1 Ağustos tarihlerinde SkeetLefke Kupası Lefke Poligonunda tamamlandıktan sonra, kupanın 2. etap trap atışları 07 – 08 Ağustos tarihlerinde Özer Boyacı Poligonunda gerçekleştirildi. İki gün süren trap müsabakasında yüksek derecelerdeki hava sıcaklığına karşı başarılı atışlar yapıldı. Birinci gün 75, ikinci gün ise 50 plak hedefe atışlar yapılıp toplam 125 puanlama atışlarından sonra final atışlarıyla kupa sporcu dereceleri belirlendi.
Kupa müsabaka atışları, ISSF’nin (Uluslararası Atıcılık Spor Federasyonu) Olimpik Trap-Skeet Atıcılık Disiplinleri teknik kuralları ve KKTC Atıcılık Federasyonunun müsabaka düzeni çerçevesinde organize edildi.
 
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