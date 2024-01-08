Dilek’in yeni adresi Trabzonspor

Futbol hayatını Türkiye’de sürdüren Kıbrıslı Türk futbolcu Dilek Özbiler, Trabzonspor’a transfer oldu. Son olarak Gaziantep ALG Spor’da forma giyen Özbiler, Süper Lig’in ikinci yarısında bordo mavili ekibin başarısı için ter dökecek.
Oyuncunun menajeri Tekin Birinci transferi şu paylaşımla duyurdu:
"2024 Yılı transfer sezonunu Kıbrıs'lı Türk Futbolcu kardeṣimiz Dilek Özbiler'i Gaziantep Alg Spor'dan Trabzonspor'a transfer ederek açmıṣ olduk... Kendisine ve yeni takımına baṣarılar dilerim..."
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.