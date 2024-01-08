banner913
banner932
UBP Milletvekili Taçoy hükümeti T izinleri konusunda eleştirdi
UBP Milletvekili Taçoy hükümeti T izinleri konusunda eleştirdi
15 0
Avcı: “Aşırı alkollü sürücüye caydırıcı cezalar verilmesine yönelik düzenleme yapılmalı”
Avcı: “Aşırı alkollü sürücüye caydırıcı cezalar verilmesine yönelik düzenleme yapılmalı”
14 0
 
Meteoroloji Dairesi tozlu hava uyarısında bulundu
Meteoroloji Dairesi tozlu hava uyarısında bulundu
27 0
Boeing 737 Max 9 tipi uçaklar mercek altında
Boeing 737 Max 9 tipi uçaklar mercek altında
15 0
Ercan Havalimanı 29 Aralık-1 Ocak arasında 51 bin yolcuya hizmet verdi
Ercan Havalimanı 29 Aralık-1 Ocak arasında 51 bin yolcuya hizmet verdi
16 0
Mertkaya’nın durumu ağır
Mertkaya’nın durumu ağır
118 0
İsias Otel davası dördüncü gününde... Cumhuriyet Savcısı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi
İsias Otel davası dördüncü gününde... Cumhuriyet Savcısı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi
62 0
banner996
banner985

Dilek’in yeni adresi Trabzonspor

banner989

Kıbrıslı Türk kadın futbolcu Dilek Özbiler, Turkcell Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'a transfer oldu

banner974
Dilek’in yeni adresi Trabzonspor
banner971
Futbol hayatını Türkiye’de sürdüren Kıbrıslı Türk futbolcu Dilek Özbiler, Trabzonspor’a transfer oldu. Son olarak Gaziantep ALG Spor’da forma giyen Özbiler, Süper Lig’in ikinci yarısında bordo mavili ekibin başarısı için ter dökecek.

Oyuncunun menajeri Tekin Birinci transferi şu paylaşımla duyurdu:
"2024 Yılı transfer sezonunu Kıbrıs'lı Türk Futbolcu kardeṣimiz Dilek Özbiler'i Gaziantep Alg Spor'dan Trabzonspor'a transfer ederek açmıṣ olduk... Kendisine ve yeni takımına baṣarılar dilerim..."
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.