Dilek’in yeni adresi Trabzonspor

Kıbrıslı Türk kadın futbolcu Dilek Özbiler, Turkcell Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'a transfer oldu

Futbol hayatını Türkiye’de sürdüren Kıbrıslı Türk futbolcu Dilek Özbiler, Trabzonspor’a transfer oldu. Son olarak Gaziantep ALG Spor’da forma giyen Özbiler, Süper Lig’in ikinci yarısında bordo mavili ekibin başarısı için ter dökecek.Oyuncunun menajeri Tekin Birinci transferi şu paylaşımla duyurdu:"2024 Yılı transfer sezonunu Kıbrıs'lı Türk Futbolcu kardeṣimiz Dilek Özbiler'i Gaziantep Alg Spor'dan Trabzonspor'a transfer ederek açmıṣ olduk... Kendisine ve yeni takımına baṣarılar dilerim..."