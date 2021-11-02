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Golfte şampiyon Gülay Garabli

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Golfte şampiyon Gülay Garabli
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Aylık kulüp yarışmasıMonthlyMedal, CMC Golf Kulübü Yeşilyurt Sahasında 31 Ekim Pazar günü yapıldı.
MonthlyMedal’da68 Net ile Gülay Garablişampiyon oldu. Stroke Play formatında 18 çukur ve Course Handicap’ın % 95’i baz alınarak oynanan oyunda 69 Net ile Hasan Garabli ikinci olurken, ayni skor 69 Net ile ChrisMoores (back nine) üçüncü oldu.
Pandemi koşullarında gerçekleşen MonthlyMedal Turnuvası, Golf Federasyonu’nun Covid 19 ile ilgili sağlık önlemleri ve yayınladığı talimatlara uyularak gerçekleşti. CMC Golf Sahası’nda 7 Kasım Pazar gün, PresidentPutter Golf Turnuvası oynanacak.
 
 
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