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Havva Özay Anı Satranç Turnuvasında heyecan dorukta

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Havva Özay Anı Satranç Turnuvasında heyecan dorukta
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Havva Özay Anı Satranç Turnuvasında bitime bir tur kala turnuvanın iki kategorisinde deheyecan doruğa çıktı.
Açık kategoride şampiyonluğun en güçlü adayları Hüseyin Sertbay ve Hüseyin Serbülent oldu. Bu ikilinin maçı şampiyonu belirleyecek. Miniklerde ise şampiyonluğun en güçlü adayı Esma Deniz Sencer oldu. Esma’nın şampiyonluk için son maçını da alması gerekiyor.
Şampiyonların belirleneceği son tur karşılaşmalarının büyük çekişmeye sahne olması bekleniyor. Turnuvanın ödül töreni de hemen maçların bitiminde saat 20.00’da 6 Kasım Cumartesi günü MağusaBandabulya’da gerçekleştirilecek.
 
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