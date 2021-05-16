Girneliler’den siyasi mesajlı şampiyonluk kutlaması

Girne kökenli Kıbrıslı Rumların kulübü, Girne Futbol Kulübü (PAEEK), Güney Kıbrıs 2.Liginde şampiyon olarak, tarihinde ilk kez Birinci Ligde mücadele etmeye hak kazandı.

Sarı siyahlı Girne Futbol Kulübü, şampiyonluk kupasını ise siyasi mesaj içeren t – shirtleri ile aldılar. Kıbrıslı Rumların siyasi amaçlı kullandıkları ortadan bölünmüş Kıbrıs haritasının üzerinde olduğu, Kuzey Kıbrıs bölümünün ise kırmızıya boyanmış olduğu t – shirtleri giyen Girne Futbol Kulübü futbolcuları, futbolu siyasi mesaj için de kullandılar. Haritanın üzerinde “Unutmuyoruz” yazısı yazıldı.

