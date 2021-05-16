Şota Arveladze’den, Anorthosis’e kutlama

Trabzonspor’un sembol isimlerinden olmuş olan Gürcü futbol adamı Şota Arveladze, Güney Kıbrıs Kupasını kazanan Anorthosis’i kutladı.

Gürcistanlı olan Anorthosis teknik direktörü Temur Ketsbaia’nın yakın arkadaşı olan Şota Arveladze, sosyal medya hesabından kutlama mesajı yayınladı. Şota Arveladze kutlama mesajında, “Tebrikler Anorthosis, Kıbrıs Kupasını kazandıkları için Temur Ketsbaia ve futbolcularını kutlarız.” ifadelerini kullandı.



