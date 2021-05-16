Şota Arveladze’den, Anorthosis’e kutlama

Trabzonspor’un sembol isimlerinden olmuş olan Gürcü futbol adamı Şota Arveladze, Güney Kıbrıs Kupasını kazanan Anorthosis’i kutladı.
Gürcistanlı olan Anorthosis teknik direktörü Temur Ketsbaia’nın yakın arkadaşı olan Şota Arveladze, sosyal medya hesabından kutlama mesajı yayınladı. Şota Arveladze kutlama mesajında, “Tebrikler Anorthosis, Kıbrıs Kupasını kazandıkları için Temur Ketsbaia ve futbolcularını kutlarız.” ifadelerini kullandı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.