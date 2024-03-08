Girne’de MMA şöleni yaşanacak

KKTC Kickboks ve Muaythai Federasyonu ile Türkiye MMA Federasyonu işbirliğinde yapılacak olan MMA Amatör Pro Lig 3 ve MMA Amatör Super Lig 4 Organizasyonu Girne’de Uptown Büyük Anadol Hoteli’nde gerçekleşecek.
Ülkemiz sporcularının da katılacağı organizasyon 3 gün sürecek olup girişler ücretsiz olacak.
Program detayları aşağıdaki gibidir:
8 Mart 2024
Pro MMA Lig 3
Tartı
Saat 09:00 – 17:00 (uçuşlara göre değişiklik gösterebilir.)
Saat 17:00-19:00 Serbest Zaman ve Yemek
Saat 19:30-20:30 Face To Face (fotoğraf ve video çekimi)
9 Mart 2024
Amatör MMA Süper Lig 4
Tartı
Saat 09:00 – 17:00 (uçuşlara göre değişiklik gösterebilir.)
Pro MMA Lig 3
Maç
Saat 19:30-00:00 Profesyonel MMA Maçları
10 MART 2024
Amatör MMA Süper Lig 4
Maç
Saat 09:00 –12:00
Ara
Saat 12:00 – 13:00 (Yemek ve Serbest Zaman)
Maç
Saat 13:30 – 19:00
Saat :19:00 – 20:00 Madalya Töreni
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.