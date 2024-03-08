Girne’de MMA şöleni yaşanacak

MMA Amatör Pro Lig 3 ve MMA Amatör Süper Lig 4 Organizasyonları bugün Girne’de başlayacak

KKTC Kickboks ve Muaythai Federasyonu ile Türkiye MMA Federasyonu işbirliğinde yapılacak olan MMA Amatör Pro Lig 3 ve MMA Amatör Super Lig 4 Organizasyonu Girne’de Uptown Büyük Anadol Hoteli’nde gerçekleşecek.

Ülkemiz sporcularının da katılacağı organizasyon 3 gün sürecek olup girişler ücretsiz olacak.

Program detayları aşağıdaki gibidir:

8 Mart 2024

Pro MMA Lig 3

Tartı

Saat 09:00 – 17:00 (uçuşlara göre değişiklik gösterebilir.)

Saat 17:00-19:00 Serbest Zaman ve Yemek

Saat 19:30-20:30 Face To Face (fotoğraf ve video çekimi)



9 Mart 2024

Amatör MMA Süper Lig 4

Tartı

Saat 09:00 – 17:00 (uçuşlara göre değişiklik gösterebilir.)

Pro MMA Lig 3

Maç

Saat 19:30-00:00 Profesyonel MMA Maçları

10 MART 2024

Amatör MMA Süper Lig 4

Maç

Saat 09:00 –12:00

Ara

Saat 12:00 – 13:00 (Yemek ve Serbest Zaman)

Maç

Saat 13:30 – 19:00

Saat :19:00 – 20:00 Madalya Töreni

