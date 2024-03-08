Raketlerin Nicosia Motors Cup’da zevkli karşılaşmaları

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından organize edilen Nicosia Motors Cup’da zevkli ve çekişmeli karşılaşmalar ile heyecan devam ediyor. Kategorilerde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;
12 YAŞ KIZ - GRUP 2 Yarı Final
Beren Pilli - Evgenııa Pershenkova W.O. Beren Pilli
12 YAŞ ERKEK –Final
Baran Başaran - Erdal Arabacıoğlu 6/1 6/2
12 YAŞ ERKEK - GRUP 2 Çeyrek Final
Yalın Yurtsever – Deniz Varoğlu 6/2 6/3
Osman Aren Başaran – Tuğra İrfanoğlu 5/7 1/6
Kuzey Pilli – Çağ Refikoğlu W.O. Kuzey Pilli
16 YAŞ KIZ – GRUP 2 Final
Girne Umut Yerebakan – Enra Çakartaş 6/4 6/3
13+ KADINLAR – Çeyrek Final
Özgül Şah - Ivana Sılıch 6/1 6/1
13+ ERKEKLER - Çeyrek Final
Toprak Berkol – Rüzgar Vural 6/1 6/1
Kubilay Baran Şengül – Doruk Tüzel 6/3 3/6 6/0
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