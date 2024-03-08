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Raketlerin Nicosia Motors Cup’da zevkli karşılaşmaları

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Raketlerin Nicosia Motors Cup’da zevkli karşılaşmaları
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Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından organize edilen Nicosia Motors Cup’da zevkli ve çekişmeli karşılaşmalar ile heyecan devam ediyor. Kategorilerde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;
12 YAŞ KIZ - GRUP 2 Yarı Final
Beren Pilli - Evgenııa Pershenkova           W.O. Beren Pilli
 
12 YAŞ ERKEK –Final
Baran Başaran - Erdal Arabacıoğlu                    6/1 6/2
 
12 YAŞ ERKEK - GRUP 2 Çeyrek Final
Yalın Yurtsever – Deniz Varoğlu                       6/2 6/3
Osman Aren Başaran – Tuğra İrfanoğlu            5/7 1/6
Kuzey Pilli – Çağ Refikoğlu                                W.O. Kuzey Pilli
 
16 YAŞ KIZ – GRUP 2 Final
Girne Umut Yerebakan – Enra Çakartaş            6/4 6/3       
 
13+ KADINLAR – Çeyrek Final
Özgül Şah - Ivana Sılıch                                     6/1 6/1
 
13+ ERKEKLER - Çeyrek Final
Toprak Berkol – Rüzgar Vural                           6/1 6/1
Kubilay Baran Şengül – Doruk Tüzel                 6/3 3/6 6/0
 
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