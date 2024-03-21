banner913
banner932
Seyir halindeki otobüste korkutan yangın
Seyir halindeki otobüste korkutan yangın
75 0
KKTC’nin ilk başbakanı Mustafa Çağatay ölümünün 35’inci yılında anılacak
KKTC’nin ilk başbakanı Mustafa Çağatay ölümünün 35’inci yılında anılacak
23 0
 
KTFD Başbakanı Osman Örek, ölümünün 25’inci yılında anılacak
KTFD Başbakanı Osman Örek, ölümünün 25’inci yılında anılacak
23 0
Son 24 saatlik Yağış miktarları
Son 24 saatlik Yağış miktarları
42 0
Özersay, kamu görevinden uzaklaştırılan bürokrat için KHK ve bakanlığa teşekkür etti
Özersay, kamu görevinden uzaklaştırılan bürokrat için KHK ve bakanlığa teşekkür etti
37 0
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Kentler ve Kültürler Buluşması'nda konuştu
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Kentler ve Kültürler Buluşması'nda konuştu
15 0
KKTC, Rusya'da tanıtılıyor
KKTC, Rusya'da tanıtılıyor
24 0
banner1012

Gençlik Dairesi yüzme kurslarının ikincisi başladı

banner1020

banner974
Gençlik Dairesi yüzme kurslarının ikincisi başladı
banner971
Gençlik Dairesi Müdürlüğünün düzenlediği yüzme kurslarının ikincisi başladı.
Gençlik Dairesi Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, Gençlik Dairesi Müdürlüğü tarafından “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” etkinliği  altında düzenlenen yüzme kurslarında, Su Sporları Federasyonuna bağlı dernek ve kulüplerde görevli yüzme eğitmenleri ve asistanları eğitim veriyor. 9-10 yaş aralığı için düzenlenen kurslar Atatürk Kapalı Yüzme havuzunda yapılıyor.
Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın,  çocukların kurslarda hem eğlendiğini hem de yüzmeyi öğrendiklerini belirtti. Özsaygın, projenin gerçekleşmesinde büyük katkıları olan TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi(KEİ), Gençlik Dairesi Proje Sorumlusu Nevin Çerkez, Su Sporları Federasyonu Başkanı Ender Yeşilyurt, eğitmenler ve asistanlara teşekkür etti.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.