Emre, Ege ve Ömer Konya'da pedal çevirecek

Genç bisikletçilerimiz Emre Kaplan, Ege Erülkü ve Ömer Bülbül Konya’da düzenlenecek olan Türkiye puanlı yol ve kriteryum yarışlarında mücadele edecek

Bisiklette üç sporcumuz 23-24 Mart tarihlerinde Konya’da düzenlenecek olan Türkiye Puanlı Yol ve Kriteryum yarışlarında pedal çevirecek. Velocypri sporcusu Emre Kaplan, Bisiklet Sevenler Derneği (BSD) sporcuları Ege Erülkü ve Ömer Bülbül yarışlara katılmak üzere bugün adadan ayrılıyor. Bisiklette son dönemlerde Emre Kaplan ve Ege Erülkü’den sonra Ömer Bülbül’ün de iyi performansı ile yurt dışına çıkacak olması yetkilileri sevindirdi. Yetkililer tarafından ortaya konan hedeflerin ve Türkiye Milli Takımı ile gençlerin hayallerini gerçekleştirmeleri doğrultusunda ki ilerlemeleri doğru yolda olduklarının bir göstergesi olarak nitelendirildi. Yetkililer ayrıca sporcuların müsabakalara katılımında destek sağlayan ailelere, kulüplerine ve sponsorluk için Erülkü Süpermarket’e teşekkür etti.

