Gençlerimiz Larnaka’dan başarıyla döndüler

(Mustafa ERKAN)

Güney Kıbrıs'ta Larnaka'daKahunaSurfhouse tarafından gerçekleştirilen "King of Kite" yarışmasında, üç gencimiz, büyük başarı yakaladılar. Her sene gerçekleşen ve dünya şampiyonlarının misafir edildiği Uluslararası “King of Kite” kitesurf yarışlarının finalinde 3 Kıbrıslı Türk gencimiz de başarıyı yakaladılar.

Etkinlik 4-5-6 Ağustos’ta Larnaka’da KahunaSurfHouse’da gerçekleşti. 6 Ağustos'ta gerçekleşen Final yarışı ardından açıklanan sonuçlarla bir kez daha gençlerimiz için gururlandık. Kıbrıs Uçurtma Sörfü Şampiyonası 2022’de, Celal Sekmen - Yücel Paralik – Ilgar Hıfzıoğlu, farklı kategorilerde 1'ncilik, 2'ncilik ve 3'üncülükler almayı başardılar.



