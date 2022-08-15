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Hentbol Federasyonu olağan genel kurulu 22 Ağustos’ta

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Hentbol Federasyonu olağan genel kurulu 22 Ağustos’ta
KKTC Hentbol Federasyonu, Olağan Genel Kurulu 22 Ağustos Pazartesi günü yapacak.
Federasyon lokalinde yer alacak olan genel kurul saat 18.30’da başlayacak. Başkanlık seçimi gündem maddesinin de yer aldığı genel kurulda üye kulüp temsilcilerinin kulüp başlıklı kağıdına yazılıp imzalanmış temsilci belgeleri ile birlikte genel kurula katılabileceği belirtildi. Başkanın açılış konuşması gündem maddesiyle başlayacak olan genel kurul, divan kurulunun oluşturulmasının ardından 2021-22 sezonu faaliyet raporu ve mali raporunun okunup onaylanması gündem maddeleri ile devam edecek. Genel kurul başkanlık seçiminin ardından dilek ve temenniler kısmı ile son bulacak.
 
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